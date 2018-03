Controlli di Pasqua intensificati. Trovati dalla compagnia di Verolanuova auto e rame rubati.

Posti di controllo

Aumentati i posti di controllo nell’ambito della Compagnia Carabinieri di Verolanuova in occasione delle prossime festività pasquali nella fascia oraria pomeridiana e serale. L’attività finalizzata a prevenire il fenomeno dei reati contro il patrimonio, ha dato i suoi primi risultati. Di fatti nella giornata di ieri, lunedì 26 marzo 2018, proprio nell’ambito di un servizio coordinato volto al controllo di tutti i veicoli in transito sulle principali arterie della Bassa bresciana le pattuglie sono state impegnate in due diversi interventi.

Un’auto rubata a Flero

Nel primo episodio una Ford Fiesta, è risultata oggetto di furto, giunta all’altezza dello snodo tra SPIX e tangenziale Ovest nel Comune di Flero. Alla vista dei militari della stazione carabinieri di Bagnolo Mella si è dato alla fuga, abbandonando il veicolo in località Fornaci, chiusa anche dalla pattuglia della Compagnia Carabinieri di Brescia intervenuta in supporto. L’uomo si è dato alla fuga a piedi, per i campi, facendo perdere le proprie tracce, mentre l’autovettura è stata restituita successivamente al legittimo proprietario.

Il rame rubato a Carpenedolo

Nel secondo intervento una Volkswaghen Passat condotta da un rumeno classe ’89 veniva sottoposta a controllo da parte della pattuglia della Stazione Carabinieri di Leno, sulla SP668 altezza Comune di Ghedi (BS). Nel portabagagli è stato trovato un quintale di rame, del quale il giovane non forniva giustificazione. Successivamente si appurava che il rame era stato oggetto di furto all’interno di un cantiere edile nel Comune di Carpenedolo. Per questo adesso il 29enne dovrà rispondere del reato di ricettazione.