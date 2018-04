E’ trascorsa una notte tutto sommato tranquilla, eccetto i due codici rossi di ieri sera tra le 20 e le 21.

Codici rossi

Sul lungolago Guglielmo Marconi a Limone, alle 20.40, vengono allertati i mezzi di soccorso. Accorre anche l’elisoccorso, si parla di un caso medico acuto per un 34enne. Non si conosce ancora la prognosi.

Il secondo dei codici rossi è a Edolo qualche minuto dopo, dopo un 12enne cade e viene portato d’urgenza in ospedale a Edolo. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

Aggressioni e piccoli incidenti

Alle 23.30 un’altra chiamata allarmata arriva da Sarezzo, dove un uomo precipitato 39enne si risolve in realtà in un codice giallo.

A Travagliato in via Napoleone poco prima di mezzanotte un 30enne cade da cavallo. Non grave.

Un incidente non noto a Brescia in viale della stazione, a carico di 25enne, poco dopo le 3.

E’ un 17enne a Corte Franca a finire nei guai alle 3.20 circa per aggressione.

Un 41enne poco dopo a Chiari, in via San Martino, per lo stesso motivo.

Poi, aggressione di un 28enne a Lonato in via Catullo, alle 4.49.

Intossicazioni

Il primo rischio di intossicazione etilica cade alle 21.10. E’ un 40enne in via san Faustino a Brescia, non grave.

Alle 2.22 a Torbole Casaglia arriva la seconda chiamata, da parte di una 19enne, fortunatamente non grave.

Corte Franca, dove è stata una notte abbastanza movimentata, registra poi alle 4.40, sulla provinciale, una presunta intossicazione etilica a carico di un ventenne.

Infine, un 18enne che alle 5.12 fa partire la chiamata, da via Benedetto Marcello a Brescia.