Passeggiava per Travagliato, e in seguito a perquisizione personale da parte dei Carabinieri viene trovato con della cocaina in tasca.

La scena

Questa via Breda è stata già teatro in passato di compravendite di stupefacenti. Per questo quando i Carabinieri hanno visto un ragazzo passeggiare lungo la strada, hanno visto un fondato motivo di perquisizione personale.

La cocaina in tasca

Gli sono stati trovati addosso tre involucri in cellophane termosaldato contenenti in totale 3 grammi di cocaina, e una somma contante di 160 euro, probabile profitto di una pregressa attività di spaccio.

La perquisizione è proseguita nell’abitazione del giovane: è stata trovata ulteriore cocaina già suddivisa in 35 dosi. Peso complessivo, 40 grammi. Inoltre 2 panetti di sostanza stupefacente tipo “hashish”, per 200 grammi, e un bilancino di precisione. Infine, sono stati rinvenuti due cellulari utilizzati per contattare i clienti.

L’arrestato

L’arrestato è un cittadino marocchino di 26 anni, disoccupato e già censurato per reati specifici. E’ stato associato alla casa circondariale di Brescia dove – una volta convalidato l’arresto presso il Tribunale di Brescia – è stato trattenuto in attesa di giudizio, previsto per il prossimo 4 maggio.