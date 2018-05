Due ventenni coinvolti in un momento di paura, stanotte alle 23.40 a Orzinuovi.

Ciclisti investiti

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente, e se il 23enne e la 21enne portati in codice giallo in ospedale fossero autista e ciclista, o entrambi ciclisti.

E’ successo in piazza Vittorio Emanuele. Il Civile si occuperà di rimetterli in sesto per quella che può essere stata disattenzione, come fatalità.

Cadute

Poco dopo, un 15enne cade dalla propria moto in via Palazzolo a Chiari, mobilitando la Polizia Stradale e i soccorsi medici, che lo portano in ospedale in codice giallo.

Sono gli sconti di gioco a monopolizzare queste calde notti primaverili: a Cologne e a Puegnago del Garda, intorno alle 22, un 55enne (a Cologne) e un 12enne (a Puegnago) rimangono infortunati durante lo sport.

Incidenti e intossicazioni

Si registra poi un auto contro moto poco dopo le 20 in via Sala. In ospedale non grave un 27enne.

C’è poi un rischio intossicazione per un 40enne: la chiamata è partita intorno alla mezzanotte da viale della Stazione a Brescia. Nulla di grave.

Più critico il caso del 27enne in via Vergnano a Brescia, che alle 4 e mezza chiama i soccorsi per sospetta intossicazione etilica. Un caso non critico, ma da tenere monitorato: per questo l’uomo è stato portato al Sant’Anna.