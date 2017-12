ChiariWeek il nuovo numero è in edicola.

Beccato il “truffaffittatore”

Una ragazza 29enne di origini senegalesi e residente a Chiari, operatrice sanitaria, ha denunciato il 55enne per truffa. Nei giorni precedenti l’uomo, spacciatosi per agente immobiliare, l’aveva falsamente convinta a stipulare un contratto d’affitto per un appartamento che in realtà era in vendita, all’insaputa del proprietario, approfittando della sua necessità di trovare una sistemazione alloggiativa il prima possibile.

Addio Gualtiero Marchesi

E’ scomparso il maestro Gualtiero Marchesi. A 87 anni era diventato un mito vivente nell’ambiente della cucina.Il ricordo dello chef e dell’eccellenza culinaria da lui raggiunta rimarranno anche nel cuore dei bresciani. Per molti anni, infatti, il maestro Marchesi aveva lavorato all’”Albereta” di Erbusco e, inoltre, gli era stata conferita la cittadinanza onoraria a riconoscimento del suo grande lavoro.

Furto in villa

Un bottino di monete d’oro e banconote antiche: questa la refurtiva sottratta dai ladri ad un collezionista residente in una villa a Erbusco. I malviventi sono entrati, hanno messo a soqquadro la casa e sono fuggiti con oggi dal valore di 200mila euro.