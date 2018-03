In edicola dal 30 marzo il nuovo numero del ChiariWeek.

Ecco le notizie in prima pagina:

Il dolore per Braian

Braian, 19, ha perso la vita in un incidente nella galleria di Iseo. La morte di questo ragazzo pieno di allegria e sempre dispobile con tutti ha travolto Paratico.

Lutto per la morte di Mattia

15 anni e una malattia contro la quale ha combattuto fino a quando ha potuto. Era un esempio per i coetanei e i compagni di scuola che ora si stringono attorno al dolore della famiglia.

Coppia derubata di 25mila euro a Chiari

Hanno fatto leva sulla paura, approfittando della loro buona fede. Vittima di due delinquenti senza scrupoli

una coppia di anziani che nel giro di pochi minuti si è vista rubare tutti i ricordi di una vita. Una refurtiva da 25mila

euro. «Non c’è tempo da perdere, recuperate alla svelta soldi e ori che avete, perché sta per saltare in aria la vostra casa». E’ questo quello che si sono sentite dire i due pensionati residenti in via Fame.

Sicurezza del castello di Urago

Assolto Lanzanova dopo cinque anni di “barzelletta” giudiziaria: l’uraghese ora pensa alla politica.

Iseo, don e chef

La storia dello “chef” del Vangelo che spiega i cibi di Dio.

In manette la banda degli strumenti di Zucchero

In manette la banda di 7 italiani: aveva rubato anche gli strumenti di Zucchero. L’associazione a delinquere è stata sgominata e i componenti rinchiusi in carcere su ordinanza del Gip del Tribunale di Monza a seguito della chiusura dell’operazione Diamante. Sugar ringrazia i carabinieri sulla sua pagina Facebook.

Associazione senza sede

A Erbusco un’associazione è rimasta senza una sede. Cercano un capanonne altrimenti rischia di saltare un carro di Carnevale.