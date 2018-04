In edicola dal 13 aprile il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Il dolore di una famiglia

“Nostro figlio è morto è nessuno ci dice perché”. Così chiedono aiuto i genitori del neonato spirato nel reparto maternità dell’ospedale a Iseo poco dopo la nascita. A distanza di quasi un mese della tragedia non hanno risposte e vogliono capire cosa è successo.

Un altro incidente mortale sulle strade

A perdere la vita in un incidente a Rezzato è stato un 77enne di Villa Pedergnano d’Ebusco. Per lui il cordoglio dell’intera comunità.

Spaccata vicino alla stazione di Palazzolo

«Bisogna controllare di più il territorio, altrimenti diventa un Far West», queste le parole di rabbia di Giuseppe Belussi, titolare dell’agenzia di assicurazione situata in via Marconi che è stata presa di mira dai ladri.

I delinquenti non sono riusciti a rubare niente anche se sono scappati lasciando la porta d’ingresso completamente distrutta.

Furti anche a S.Pancrazio.

Lutto a Iseo

Si è spento Diano Consoli, “padre” del soccorso stradale di Iseo. Aveva 80 anni e se ne è andato per un malore.

Smantellato il serbatoio di via Ricci a Chiari

E’ stato smantellato il serbatoio di Chiari. La fine di un’era.

Aggredisce e sequestra la moglie

Ha aggredito e sequestrato in casa la moglie. E’ successo a Chiari. L’uomo è stato arrestato dalla Radiomobile.

L’opera degli studenti del Gigli di Rovato

Tour alla scoperta della Franciacorta con un documentario… multiculturale.