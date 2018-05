In edicola dal 18 maggio il nuovo numero del ChiariWeek.

Le notizie in prima pagina:

Salvò la figlia dalle fiamme

Le parole dell’ex comandante dei vigili uscito dall’ospedale: “Un gesto che rifarei sempre”. Mirco Pagani, originario di Urago, ha voluto ringraziare amici, parenti e vicini per la solidarietà dopo che lui si era gettato fra le fiamme per salvare la figlia.

Processo Bani, le parole del figlio

La mamma di Daniela Bani , la palazzolese ammazzata nel 2014 dal marito Mootaz Chaanbi con 39 coltellate, venerdì ha pianto due volte. Prima quando l’avvocato di parte civile ha letto in aula il tema scritto dal suo nipotino. Un compito fatto in classe, nel quale il bambino ha ricordato il giorno più brutto della sua vita, il giorno in cui la sua mamma è stata uccisa. Poi, quando la Corte d’Assise d’Appello ha confermato i 30 anni di pena per l’uxoricida, ancora latitante in Tunisia da più di tre anni.

Moretti adotta il Convento

Una fondazione culturale nel Convento dell’Annunciata di Rovato? Questa l’idea dell’imprenditore erbuschese Vittorio Moretti.

Gli Alpini al raduno di Trento

Numerosissimi gli Alpini partiti dai nostri Comuni per raggiungere l’adunata nazionale in Trentino. Due pagine con tutte le fotografie e i racconti.

Morì di parto, assolti i medici

Assolti dall’accusa di omicidio colposo perché il fatto non sussiste.

I medici dell’Asst Franciacorta, il primario di Ginecologia di Chiari Alessandro Bianchi e la dottoressa Viviana Palermo, erano finiti al banco degli imputati per la vicenda di Trendafile Dragoti, la giovane mamma albanese residente a Palazzolo, morta di parto nel dicembre del 2014.

Amministrative di Castelcovati

Per il sindaco Secchi ha copiato il programma.

Oggi il primo bollino del nuovo concorso

E’ iniziata la raccolta punti di Informati e premiati