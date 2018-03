In edicola dal 16 marzo il nuovo numero del ChiariWeek.

Ecco le notizie in prima pagina:

Capriolo piange Michele Cristiano Rosso

Tutto il paese sta piangendo Michele che a 49 anni ha perso la vita, investito in autostrada. Era uscito dall’auto per apporre il triangolo di ermergenza, ma due auto l’hanno colpito. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Ha cercato di rubare a casa di un disabile

E’ successo a Palazzolo.In manette è finito Soufiane Sanhaji, marocchino classe 1989 molto conosciuto a Palazzolo. Il ragazzo, insieme a un complice che è fuggito, si era intrufolato nella villa di un uomo disabile vicino al centro commerciale. Il primo a fermarlo è stato il figlio del proprietario di casa.

Assolto Massimo Pezzoni

Pienamente assolto dall’accusa di abuso d’ufficio, il primario di Ortopedia dell’ospedale di Chiari, Massimo Pezzoni.

Code troppo lunghe per un’ecografia

Code troppo lunghe. Tempi d’attesa che in alcuni casi superano di parecchio i limiti massimi fissati dalla Regione. Al centro dell’inchiesta l’Asst Franciacorta con sede a Chiari.

Si è spento Giuseppe Soffiantini

Era la sera del 22 giugno del 1997 quando una banda dell’Anonima Sarda fece irruzione nella sua villa, sequestrandolo. Da allora passarono 237 giorni durante i quali non solo la Bassa, ma tutta Italia pregò affinché l’imprenditore Giuseppe Soffiantini potesse far ritorno a casa sano e salvo. Lunedì il cuore de ll’imprenditore 83nne ha smesso di battere.

Fiamme in una cascina di Rovato

E’ andato distrutto un deposito, ma nessuna persona è stata ferita. Anche gli animali sono stati salvati.

Volontari al lavoro per salvare i Bufo Bufo

Come ogni anno i volontari sono all’opera lungo la provinciale che unisce Iseo e Paratico, all’altezza di Clusane. Lo scopo è quello di proteggere i rospi, preziosi per l’ecosistema.

A Chiari concorso da ripetere

Si dovrà ripetere il concorso per avere il vice comanante perchè alcuni partecipanti hanno evidenziato inesattezze nelle correzioni delle prove.

L’amicizia e il tennis per superare le barriere

La storia di Nicola e del suo coraggio.

Tanti auguri papà

All’interno del giornale tutti i messaggi d’auguri e le foto peri papà.