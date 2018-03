ChiariWeek, in edicola il nuovo numero

In edicola dal 9 marzo il nuovo numero del ChiariWeek.

Ecco le notizie in prima pagina:

La soffiata del sindaco e il presidente è indagato

Il presidente della Provincia Pier Luigi Mottinelli è indagato per peculato; qualche mese fa era partito un esposto da Travagliato.

Il doloroso saluto a Fabio Novelli

E’ un lutto che ha colpito non solo una famiglia, ma un’intera comunità. Uno di quelli che non si possono spiegare. Fabio «Nove» Novelli se ne è andato lo scorso giovedì dopo un lungo braccio di ferro con la fibrosi cistica.

La sua, una vita vissuta a pieno: l’amore per i suoi cari, le nipoti, i suoi tanti amici e la sua amata Jessica, la compagna con cui aveva scelto di trascorrere la sua vita. E poi ancora il kick boxing e il Brescia calcio tanto che la curva Nord, sabato pomeriggio durante i funerali, era tutta lì per lui. Con tanto di bandiere e fumogeni.

I ladri delle motocross

I ladi arrivano con la ruspa per rubare motocross a Urago e Castegnato. Probabilmente si tratta della stessa banda.

Finisce sotto accusa sul programma Le Iene

Elena Amoroso, classe 1982 di Salerno, ha vissuto per anni a Iseo e ora è di casa a Castrezzato, ma dalla Valle alla Bassa sembra abbia lasciato il segno del suo passaggio. Le giacche nere delle Iene l’hanno intervistata e lei si

è difesa. Ma anche chi è stato «fregato» ha detto la sua.

Da rifare il prcesso per l’Area feste

E’ da rifare il processo dell’Area feste che aveva visto coinvolte 21 persone fra amministratori, dipendenti comunali e imprenditori.

