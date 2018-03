Castrezzato piange Dolores Frialdi. La donna, sempre attiva per gli altri, si è spenta a 78 anni.

Se ne è andata dopo aver dedicato la sua vita agli altri. Dolores Frialdi si è spenta a 78 anni. Volto noto e persona attiva soprattutto nel mondo sindacale, nel 2013 ha ricevuto il premio Panzera della Cisl. A Castrezzato si è però distinta per il suo battersi sempre a favore e per gli altri che ha sempre messo prima di se stessa. Dolores è stata la storica rappresentate sindacale dell’industrie Domina, ma anche il volto del patronato locale. Si è sempre distinta anche per il suo impegno sociale e per la parrocchia.

La veglia e i funerali

Chiunque voglia salutare Dolores potrà recarsi a casa sua, in via Torri 65. Questa sera alle 19.45 si terrà la veglia e domani alle 10.30 il funerale.