Caso biogas: troppa puzza in campagna a Chiari.

Dopo le segnalazioni dei residenti del Santellone ecco il tavolo tecnico. I rappresentanti di Arpa, Ats, Provincia e Comune di Chiari hanno affrontato la questione degli odori. Sotto la lente sono finiti gli impianti Chiari 1 di via Pontoglio e Green enery situato in via Palazzolo. Nel raggio di circa un chilometro e mezzo analizzato c’è anche la Staf srl. Ma per questa società i problemi sono altri.

I problemi

Presente all’incontro l’ingegnere e membro dello staff del sindaco, Federico Lorini: “Abbiamo chiesto di monitorare con attenzione la gestione degli impianti. Il problema principale riguarda sostanzialmente il digestato. Non conservato bene rilascia odori nell’aria”.

