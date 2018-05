E’ stata inaugurata venerdì scorso

Le «Barattoline» hanno una sede presso le Acli

Le Barattoline, iscritte nel noto gruppo Facebook «Niente di nuovo… scambio, dono e cerco a Verola & friends» creato da Germana Selvatico e da Roberta Sala, ha stretto una sinergia con le Acli di via Dante.

Un incontro fortunato quello tra l’associazione Acli presieduta da Sergio Amighetti che da tempo cercava qualcuno che gestisse il nostro bar attivo dal 1946 e le Barattoline che avevano bisogno di uno spazio dove barattare oggetti e portare avanti la socializzazione tra donne e mamme.

Nel pomeriggio di venerdì in via Dante al civico 13 è stata inaugurata la sede di entrambe le realtà, rivisitata dalle nuove ospiti e gestita per la parte del bar dalle due barattoline Roberta Sala e Giuliana Bonetti.

«Per il nostro gruppo era importante favorire l’integrazione sociale e la formazione personale tra mamme e donne, senza trascurare i figli, tanto che abbiamo creato uno spazio bimbi per coniugare i due aspetti» ha commentato Germana una delle due creatrici.

Un articolo sarà dedicato all’inaugurazione sul Manerbioweek in edicola venerdì 18 maggio.