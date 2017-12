Auto ribaltata: 28enne finisce in ospedale.

Grande spavento nella notte per un uomo do 28enne. Il conducente si trovava a Corzano, sulla strada provinciale 16 quando si è ribaltato con la sua auto. Il sinistro è successo intorno alle 21.13. Immediatamente sono giunti sul posto l’ambulanza dei volontari di Trenzano e una pattuglia della Stradale. Il ferito è stato trasportato all’ospedale per ulteriori accertamenti, ma l’emergenza è subito rientrata.