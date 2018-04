Auto in fiamme in A4 all’uscita per Ospitaletto. L’incendio è divampato qualche minuto fa e dall’autostrada sta salendo una colonna di fumo nero.

Auto in fiamme in A4 all’uscita per Ospitaletto

E’ divampato un incendio in autostrada e dalla A4, all’altezza dell’uscita per Ospitaletto in direzione Brescia, sta salendo una colonna di fumo nero. Un’automobile sta andando a fuoco e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari.

Nulla ancora si sa sulla dinamica dell’incendio e se il conducente sia ferito. Al momento, però, non sono partite ambulanze. Si presuppone quindi che l’autista sia uscito dal veicolo illeso e prima che l’incendio divampasse.

Il traffico

Segnalate code per un chilometro circa a causa del veicolo in fiamme nel tratto compreso tra Palazzolo e Ospitaletto in direzione Brescia. Fumo nero in entrambe le direzioni.

Seguiranno aggirnamenti.