La notte non era iniziata nel migliore dei modi, se si pensa alla valanga che è avvenuta ieri sera a Bienno alle 18. Invece, eccetto un incidente a Bagnolo Mella, è stata una notte tutto sommato tranquilla

Auto fuori strada a Bagnolo

E’ stato segnalato alle 22.45 come un codice rosso, anche se alla fine non erano gravi le condizioni della persona 41enne coinvolta, che non è nemmeno stata trasportata. L’incidente è avvenuto sulla ss45bis.

Aggressioni, piccoli incidenti

Alle 20 in via Bagnadore a Brescia un 21enne allerta la polizia, per un evento violento. E’ in codice verde al Città di Brescia.

E’ alle 21.39 a Esine che si registra un altro piccolo incidente, che coinvolge un 28enne e una 57enne. Sul posto la Stradale di Brescia e un’ambulanza, che parte per l’Ospedale di Esine in codice verde.

A Maclodio alle 3 si chiamano i soccorsi per un’auto ribaltata, che fa temere il peggio. Invece la persona 21enne coinvolta non viene nemmeno portata in ospedale, vista la non gravità delle ferite riportate.

Una sola intossicazione etilica

Un felice traguardo è quell’unica intossicazione etilica delle 3.22 a Lumezzane, che coinvolge un 18enne. Non grave, viene comunque portato all’ospedale di Gardone.