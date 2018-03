Arrestato spacciatore minorenne a Castrezzato. E’ successo mercoledì pomeriggio. Il giovane è stato portato in comunità a Brescia.

Stava tranquillamente spacciando in macchina con un cliente. Probabilmente pensava che anche questa volta sarebbe andata nel verso giusto, ma così non è stato e i carabinieri della stazione di Castrezzato lo hanno arrestato. In manette è finito un minorenne, classe 2000, di nazionalità albanese, ma domiciliato in paese da qualche tempo. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della stazione locale.

Il fatto

E’ successo nel pomeriggio di mercoledì. La pattuglia, durante un giro di perlustrazione volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha immediatamente notato un veicolo sospetto.

In via Piave infatti, a bordo di una Mercedes classe B, c’erano due individui che si sono poi rivelati lo spacciatore e il suo cliente. Ossia il giovane minorenne tratto in arresto e un italiano trentasettenne, che stava acquistando la cocaina. I due, nel vedere sopraggiungere la macchina dei carabinieri hanno gettato la dose che si stavano scambiando fuori dal finestrino del passeggero. La scena però non è assolutamente passata in osservata agli occhi dei militari che si sono immediatamente avvicinati all’auto e hanno invitato i passeggeri a scendere per la perquisizione. Dopo una prima tappa in caserma è invece scattata la perquisizione dell’appartamento dove il minorenne è domiciliato.

La perquisizione

In casa, dove gli uomini dell’Arma sono entrati accompagnati dai cani, sono stati rinvenuti 16 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per l’attività di spaccio, una di marijuana e circa 550 euro in contanti, probabilmente proventi di vendite precedenti. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e vari ritagli di busta utilizzati per confezionare lo stupefacente e u Iphone utilizzato per farsi contattare dagli acquirenti. Il tutto è stato sequestrato.

Il giovane, in manette per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato accompagnato dai militari alla comunità Cpi Azmut di via Orzinuovi a Brescia in attesa del processo per direttissima e della convalida dell’arresto.