I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno tratto in arresto, in Romano di Lombardia, un pericoloso pluripregiudicato, già condannato per attività estorsive con l’aggravante del metodo mafioso, insediato da anni nella bassa Bergamasca.

Trafficava in armi e munizioni

Come riporta approfonditamente il Giornale di Treviglio, l’attività investigativa, convenzionalmente denominata “Mauser”, la marca di una pistola sequestrata nel corso delle indagini, è nata in seguito al rinvenimento di due armi da fuoco clandestine e di 132 proiettili di vario calibro, scovati dai finanzieri, nell’ottobre 2017, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione di un altro pluripregiudicato residente a Bergamo, poi tratto in arresto. Tra le armi recuperate, anche una pericolosa penna pistola in ottone a molla cal.22 RL, tipico strumento utilizzato in ambito criminale per la commissione di gravi delitti.

