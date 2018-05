Arrestato trentenne albanese a Orzinuovi per droga.

Un trentenne albanese, residente a Orzinuovi, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Quest’ultimo, colto nella flagranze del reato dai Carabinieri della locale stazione, aveva già avuto precedenti specifici per spaccio di stupefacenti.

Da tempo infatti i militari di Orzinuovi erano sulle tracce dell’uomo che per diverso tempo è riuscito a nascondere agli inquirenti il luogo dove deteneva lo stupefacente.

I Carabinieri però sono riusciti a scoprire il secondo domicilio dell’uomo in un’abitazione di un prestanome dove hanno fatto irruzione al termine di un lungo pedinamento, fatto di depistaggi e cambi di autovettura, proprio nel momento in cui stava per farvi ingresso. All’interno i Carabinieri hanno trovato tutto l’arsenale del Pusher: dal bilancino di precisione, al materiale per confezionare le dosi, dalla sostanze da taglio a 45 dosi di cocaina per un totale di 18 grammi e un sasso di cocaina purissima di 13 grammi, oltre a 350 euro. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere: il GIP di Brescia ha convalidato l’arresto e visto l’ampio quadro probatorio e l’elevata pericolosità e scaltrezza del soggetto ha disposto la sua permanenza in carcere.