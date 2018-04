Arrestati quattro ladri a Orzinuovi.

Due cileni e due cubani nei guai

Arrestati quattro ladri a Orzinuovi: si tratta di due cittadini cileni e due cittadini cubani tra i 21 ed i 32 anni, irregolari in Italia e domiciliati a Milano. Ad allertare i Carabinieri di Orzinuovi è stato un cittadino che rientrando in casa si è accorto del tentativo di effrazione alla porta principale.

L’immediato intervento da parte della pattuglia nella zona, unitamente alla tempestiva chiamata al 112, permetteva ai militari di rintracciare, parcheggiata nelle vie limitrofe l’abitazione colpita, una Ford Focus di colore scuro con a bordo quattro soggetti, i quali verosimilmente attendevano il momento favorevole per darsi alla fuga.

Dopo un iniziale resistenza i quattro soggetti sono stati resi inoffensivi e condotti presso la Stazione Carabinieri di Orzinuovi.

La perquisizione e l’espulsione

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire numerosi strumenti atti allo scasso tra cui cacciaviti, martelli da carpentiere, nonché refurtiva oro e contanti per un valore di oltre 2mila euro proveniente da un furto in abitazione avvenuto nella mattinata in Crema.

Il sodalizio criminale con base a Milano, per il quale sono state avviate le pratiche per l’espulsione dall’Italia, dovrà ora rispondere di furto e possesso di arnesi da scasso davanti all’AG di Brescia.