Armi nucleari? Anche il Comune ha detto “no, grazie” e sottoscritto il trattato per la proibizione dell’atomica in Italia.

Armi Nucleari: anche Roncadelle dice “no”

Sensibile all’argomento l’Amministrazione si è erta a sostegno di “Italia, ripensaci”. La compagna per la messa al bando delle armi atomiche negli ultimi mesi ha attraversato la Nazione, trovando appoggio in numerose realtà nel territorio bresciano. Roncadelle si è aggiunta alla lista di Comuni desiderosi di far sentire il loro grido di pace. Un’adesione che non stupisce, dato il bagaglio di esperienze collezionate dall’Ente negli anni.

“E’ nostro dovere esprimerci”

“L’Amministrazione si è sempre caratterizzata per la sua attenzione particolare verso questo genere di questioni e per questo ci è sembrato corretto e doveroso aderire al trattato sulla proibizione delle armi nucleari”, ha commentato il sindaco Damiano Spada. “Alcuni dicono che non cambia niente, ma non è vero: è nostra responsabilità esprimerci su questo tema sia come persone sia come amministratori. Noi ci crediamo”.