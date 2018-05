Nell’inchiesta sulle analisi del latte truccate condotta dal pm Ambrogio Cassiani sono coinvolti ben 37 allevatori della Bassa Bresciana. Con loro Giuseppe Bolzoni, il direttore del laboratorio di produzione primaria dell’Istituto zooprofilattico di Brescia «Bruno Umbertini».

Il caso

A finire nella bufera il Centro Latte, dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia Romagna. L’accusa a carico dei 37 è di truffa e falso. Secondo la Procura le aziende agricole avrebbero indebitamente percepito il premio qualità del latte contraffacendo i campioni. In laboratorio i rapporti di prova venivano retrodatati in modo che il periodo di riferimento del campione rientrasse nei margini utili a incassare i finanziamenti. Per farlo si è arrivati a manomettere il programma gestionale utilizzato dal laboratorio per stendere i rapporti di prova.