E’ morto Alessandro Fiori, il manager originario di Soncino scomparso ad Istanbul un paio di settimane fa. Il corpo è stato rinvenuto nella città turca nel quartiere di Sarayburnu. La causa della morte dell’uomo, che avrebbe ferite sulla testa, sarà determinata all’autopsia. A darne notizia è il quotidiano turco Haberturk sul suo sito ufficiale.

Aveva ragione il padre

Il padre di Alessandro, Eligio Fiori, che non ha esitato a correre in Turchia per partecipare attivamente alle ricerche del figlio, aveva più volte dichiarato che l’allontanamento volontario fosse da escludersi. Ed effettivamente il tragico epilogo di questa vicenda gli ha dato ragione.

La pista della donna americana

Proprio questa mattina vi avevamo raccontato l’indiscrezione secondo cui Alessandro avesse appuntamento con una misteriosa donna americana a Istanbul.