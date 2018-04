E’ un agricoltore di Orzinuovo l’uomo che ha maltrattato Bullo, un cane corso trovato abbandonato per strada nelle vicinanze di Soncino.

L'”abbandono” e la rinascita di Bullo

E’ stato ritrovato nel cremasco ai primi di marzo. Uno splendido cane corso che però era grissimo, le costole bene in vista, senza forze. Era senza forze ma, racconta chi lo ha trovato, quando lo si accarezza muove il codino mozzo.

Salvato da una donna che l’ha incontrato per strada Bullo è stato curato da una clinica veterinaria di Crema e ora sta meglio, anche grazie alla gara di solidarietà scattata per supportare le sue cure.

Denunciato carnefice di Bullo

L’avevano promesso e sono stati di parola: i carabinieri di Soncino sono riusciti a trovare la persona che avrebbe ridotto Bullo, magnifico cane Corso, in fin di vita per denutrizione e maltrattamenti.

Si tratta di un agricoltore di 53 anni di Coniolo, sobborgo di Orzinuovi.

“Volevo vederlo morire”

Agghiacciante la confessione che l’uomo avrebbe reso alle forze dell’ordine alle quali avrebbe detto che desiderava vederlo morire.

Fondamentale la collaborazione della veterinaria Laura Gatti, della Clinica Veterinaria di Crema – luogo in cui Bullo si trova ancora e dove gli è stata salvata la vita. L’uomo avrebbe confessato il suo odio verso Bullo e l’amore, invece, per un altro suo cane. Sul corpo di Bullo anche bruciature di sigaretta.

Un anonimo l’ha fatto scappare

Un anonimo che ha assistito all’atroce calvario al quale era sottoposto Bullo, ha preso coraggio e l’ha fatto scappare. In questo modo il cane è stato trovato e curato. Per l’agricoltore bresciano ci sarà un processo. Per Bullo, invece, si spera una famiglia che lo ami.