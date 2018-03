Una notte tutto sommato tranquilla, quella appena trascorsa, non fosse per l’aggressione a tre di Erbusco di questa mattina alle 5. Di queste, solo un 21enne è stato trasportato in ospedale, mentre si è in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla dinamica e sulle altre persone coinvolte.

Incidenti

In via Corsica all’una e 22 di stamattina il primo incidente della nottata: una 25enne urta un ostacolo, finendo in Poliambulanza in codice verde.

Poco prima delle 2 in via Peschiera a Cologne si registra un fuori strada: trasportato non grave in ospedale a Chiari un 36enne.

A Quinzano in via Matteotti poco dopo le 5 una persona urta un ostacolo, allertando i vigili del fuoco e la stradale di Brescia.

Eventi violenti

E’ alle 20.50 in via Arcangelo da Lonato a Lonato che i Carabinieri locali vengono allertati per un 28enne, ora non grave in ospedale. Fortunatamente l’unico altro episodio, oltre a quello di Erbusco della primissima mattina di oggi.

Intossicazioni etiliche

Anche sul fronte delle intossicazioni da alcool i numeri sono contenuti: in via Manara a Brescia alle 20.30 il primo episodio della serata. Ignote le generalità del ferito.

Alle 3 in via Milano, sempre a Brescia, un 37enne finisce in ospedale in codice giallo al Civile. Una decina di minuti dopo in via Amendola la stessa chiamata, che si risolve però per il 24enne coinvolto, con un codice verde.

Alle 3.47 la chiamata conclusiva della nottata, a vuoto: a Lonato una 25enne in via Battisti non viene trasportata perché in situazione non abbastanza critica.