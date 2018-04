E’ morto questa notte, a 66 anni, Agostino Barbò, palazzolese conosciuto in tutto il circondario per la sua grande passione per la fotografia.

Addio

E’ morto attorno all’una a causa di una malattia. Lascia la moglie Ornella, i tre figli Paolo, Luca ed Elena e una nipotina.

La comunità lo saluterà sabato mattina, alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove si celebreranno i funerali.

Fotografo della Franciacorta

Lascia un grande vuoto in tutta la comunità.

Volto conosciutissimo a Palazzolo e nei paesi limitrofi, seguiva sempre gli eventi culturali e le manifestazioni assieme alla sua inseparabile macchina fotografica. Amava anche fotografare i paesaggi della sua Palazzolo e dei paesi vicini.