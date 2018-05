Nello schianto di ieri notte in località Chiesuola di Pontevico ha perso la vita Nicola Arisi, 22enne molto conosciuto a Pontevico anche se risiedeva in provincia di Cremona

Addio a Nicola

E’ Nicola Arisi, di soli 22 anni, ad aver perso la vita ieri nel tragico incidente d’auto che lo ha visto protagonista di uno schianto il località Chiesuola.

Il giovane era residente a Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona, ma frequentava spesso locali della zona e molti suoi amici erano di Pontevico. Era in paese, infatti, dove lavorava per una ditta di autotrasporti.

Quanto è accaduto ha lasciato tutti sotto shock.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 23.30 nei pressi della rotonda del casello autostradale Robecco-Pontevico. Il giovane guidava la sua Volvo XC60 e per cause ancora da definire, è andato ad urtare il guard-rail.

Sul posto sono arrivate le ambulanza della Croce Bianca di Brescia, sezione di Pontevico, il mezzo di soccorso avanzato con infermiere dell’Asst del Garda, e l’automedica con infermiere e medico da Orzinuovi. A loro si sono aggiunti la Polizia Stradale di Desenzano del Garda e i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova.

Purtroppo le lamiere del suv non hanno lasciato scampo al 22enne, che con tutta probabilità è morto sul colpo a causa di un gravissimo trauma cranico.

Il feretro è stato trasferito presso la camera mortuaria dell’ospedale di Manerbio in attesa di nuove disposizioni, mentre l’automobile è stata posta sotto sequestro. Ancora non si conosce la data del funerale.