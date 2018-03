A Bagnolo Mella un terreno agricolo diventa discarica abusiva.

Discarica abusiva

Sversati, su un appezzamento di terreno agricolo di circa 8.500 metri quadrati, grandi quantitativi di liquami. A creare questa discarica abusiva di reflui zootecnici sono state due aziende agricole di Bagnolo Mella, smascherate dai Carabinieri della Forestale di Vobarno. Le due aziende si sono avvalse di un sistema di tubazioni, parzialmente occultato mediante interramento, formando una vera e propria palude maleodorante, con ruscellamento di liquiami nelle adiacenze e conseguenze percolazione di tali sostanze nel suolo. I titolari delle due aziende agricole sono stati denunciati per il reato di gestione di discarica non autorizzata, per cui rischiano l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro fino a 26mila euro, nonché la confisca del terreno interessato, che dovranno provvedere a bonificare a loro spese.

Altre violazioni

In una delle due aziende agricole, inoltre, i militari hanno constatato la presenza di tre cavalli detenuti all’interno di una recinzione in violazione degli standard minimi di benessere animale. Gli animali erano costretti all’interno di un piccolo recinto in cui l’intera superficie calpestabile era sommersa da uno strato di deiezioni di circa 30 centimetri (prodotte dagli animali stessi che ne risultatavano insudiciati sino alla pancia e alle cosce. Su disposizione del servizio veterinario dell’Ats di Brescia, gli equini sono stati trasferiti in un luogo idoneo e il proprietario è stato denunciato per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Reato, quest’ultimo, punto con l’arresto fino a un anno oppure con l’ammenda da 1.000 a 10mila euro.