A partire da domani pomeriggio il mastio del Castello di Padernello sarà aperto al pubblico ogni terzo sabato del mese per un viaggio verso luoghi misteriosi e inesplorati.

Il castello

Un castello antico custodisce sempre luoghi misteriosi o inaccessibili, passaggi segreti e stanze nascoste come spesso raccontano i libri, le favole e e i film. Il Castello di Padernello, maniero quattrocentesco immerso nella campagna della Bassa Bresciana, non è certo da meno. Se infatti l’importante intervento di restauro che dal 2006 l’ha riportato in vita, ha svelato soffitti affrescati, vari ambienti del ‘400 e ‘500, uno scalone settecentesco, le antiche cucine e diverse opere d’arte, restano ancora oggi posti nascosti e inesplorabili. Il mastio è uno di questi e per la prima volta verrà aperto al pubblico.

Le date

Ogni terzo sabato del mese (17 marzo, 28 aprile, 19 maggio, 16 giugno e 15 settembre) si potrà partecipare ad una speciale visita guidata nella torre inaccessibile. L’accesso al mastio avviene salendo antiche scalette in legno, fino a raggiungere la cima della torre più alta del Castello. Da qui sarà possibile dalla quale osservare da una prospettiva insolita l’antico borgo agricolo di Padernello. Il mastio anticamente era la torre principale in cui ci si rifugiava quando il resto del maniero era ritenuto poco sicuro.

L’appuntamento

Il primo appuntamento per la visita del mastio è fissato per domani, sabato. Il percorso si svolgerà dalle 15.00 alle 16.00, con possibilità di pranzare in uno dei 4 ristoranti del borgo di Padernello. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 030.9408766 oppure scrivere una mail a info@castellodipadernello.it.