Pierino Serventi si è spento a 71 anni

Addio a Pierino

La comunità alfianellese è in preda allo sgomento. Il paese ha perso una persona dal grande cuore. Pierino nella sua vita ha vissuto molte difficoltà ma queste sono state tradotte dalla sua grande personalità con il buon umore, il sorriso e una buona parola per tutti.Chiunque abbia conosciuto Pierino lo ricorda con tanto affetto. Per diversi anni ha svolto la professione di camionista, si era sposato con una bellissima donna di nome Enrica, scomparsa poco meno di due mesi fa, con la quale ha dovuto superare diverse prove. La perdita di due figlie senza mai condividere il fardello della loro sofferenza con qualcuno. Ed ancora la scomparsa del fratello circa un anno fa.

Il 2017 è stato un anno molto difficile per lui e una malattia se l’è portato via in poche settimane.

Attivo per la comunità

L’alfianellese dalla battuta coinvolgente e dal grande cuore ha raggiunto per questo Natale e per i prossimi, i suoi cari in cielo. Pierino è stata la voce e l’animazione di tante iniziative delle diverse associazioni locali, in particolare quelle organizzate dal Pedale alfianellese e quelle della Liber.

Un articolo è stato dedicato all’alfianellese, con il ricordo dell’amico Zino Moscardi, a pagina 51 del ManerbioWeek in edicola da oggi, 29 dicembre.