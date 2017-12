Travolta 77enne, il sinistro è avvenuto a Dello alle 19.30.

Travolta 77enne vicino a casa

E’ in gravi condizioni la 77enne dellese che è stata travolta alle 19.30, non lontano dalla sua abitazione, da un’auto guidata da un 42enne. La dinamica del drammatico incidente è ancora tutta da chiarire. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso e i Carabinieri di Verolanuova, che avranno il compito di chiarire le cause del drammatico episodio avvenuto in serata.