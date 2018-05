La tragedia ha sconvolto amici, genitori e compagni di classe. La quattordicenne è morta agli Spedali Civili di Brescia dopo un tentativo disperato di rianimarla.

Sara Gatti

Muore improvvisamente, per cause ancora sconosciute, Sara Gatti, 14 anni compiuti lo scorso gennaio e residente a Rodengo Saiano. Frequentava l’ultimo anno della Scuola Media Benedetto da Norcia del paese. Ancora pochi mesi e avrebbe fatto il suo ingresso nel mondo delle scuole superiori.

La morte

Una morte improvvisa che nessuno ancora si spiega. La mamma, come ogni mattina, ha chiamato Sara per andare a scuola, senza ricevere alcuna risposta. Da quell’istante il tentativo disperato di salvare la ragazza già in condizioni critiche. La madre, infermiera nel reparto di Anestesia e rianimazione, ha tentato in tutti i modi di rianimarla attendendo i soccorsi. Con l’arrivo dell’eliambulanza, Sara è stata portata d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove il personale sanitario ha cercato in tutti i modi di salvarla. L’autopsia non ha ancora sciolto i dubbi sulla morte della quattordicenne che, apparentemente, godeva di ottima salute.

Il ricordo degli amici

I compagni di classe, uniti nel dolore e ancora comprensibilmente scossi dalla notizia, hanno posato sul banco di Sara una rosa bianca, in ricordo dell’amica. Una ragazza solare e sportiva, appassionata di pallavolo. Sembrerebbe che la scuola, vicina in questo momento di dolore, stia decidendo di sospendere lo “Sport Day” in programma per sabato 19 maggio, competizione sportiva organizzata dall’istituto che avrebbe dovuto vedere a confronto le classi su più sport.

I funerali

Sara verrà portata a casa venerdì mattina, attendendo la veglia di preghiera organizzata nel pomeriggio alle 18. I funerali si terranno nella parrocchia Cristo Re di Saiano sabato 19 maggio alle 15, dove la famiglia, gli amici e i genitori dei compagni di classe le daranno l’ultimo saluto.