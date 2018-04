XII edizione Convittiadi. Oltre duemilaquattrocento rappresentanti hanno marciato per le strade di Peschiera del Garda per aprire la nuova competizione sportiva.

L’apertura dei giochi

Sono arrivati in marcia cantando i ragazzi che parteciperanno alla XII edizione convittiadi organizzata a Peschiera del Garda per l’annata 2018. Grazie al coinvolgimento dell’imprenditore locale Federico Delaini che ha portato la manifestazione nazionale in paese.

Le Convittiadi

Le Convittiadi nacquero con l’obiettivo di far vedere l’Italia a studenti convittori e semiconvittori frequentanti il biennio della scuola secondaria di I e II grado.

Le passate edizioni

La Manifestazione è stata organizzata per 5 anni dal Convitto Nazionale “P. Diacono” di Cividale del Friuli (Lignano Sabbiadoro), 2 anni dal Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino (Bardonecchia); 2 anni dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari (Arbatax e Tortolì); 1 anno dal Convitto Nazionale “G. Falcone” di Palermo (Terrasini) ed 1 anno dal Convitto “Foscarini” di Venezia (Bibione). L’Educandato di Milano ha organizzato la 12^ Edizione sul lago di Garda Al villaggio “Bell’Italia” di Peschiera del Garda da domenica 8 a domenica 15 aprile.

Il programma della settimana

Dopo la grande apertura di domenica 8 aprile, con la sfilata delle delegazioni, l’ingresso nella piazza centrale di Peschiera del Garda. I rappresentanti di ogni Istituto hanno sfilato in mezzo a tutti i presenti. Gli studenti coinvolti vengono da Aosta, Arezzo, Avellino, Bari, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti, Cividale del Friuli, Firenze, Genova, Lovere, Macerata, Milano, Montagnana, Napoli, Novara, Palermo, Palermo, Parma, Potenza, Prato, Roma, Sassari, Sondrio, Tivoli, Torino, Udine, Venezia, Verona,

Da lunedì a domenica i ragazzi si sfideranno mattina, pomeriggio e sera.

Gli sport designati sono: calcio a 5, pallavolo, sand volley, basket, tennis tavolo, tennis individuale, scacchi, calcio balilla, corsa campestre, nuoto, staffetta 4×100 pista di atletica di Desenzano del Garda.

Serate di svago

Ogni sera ci saranno rappresentazioni teatrali, dimostrazioni, concerti o disco dance. Martedì 10 aprile alle 17.30 si terrà lo spettacolo canoro da parte del coro polifonico St James’ CofE High School al palco centrale del Villaggio Bella Italia

Premiazioni

Le premiazioni sono previste per sabato 14 aprile pomeriggio alle 16 al Palazzetto dello Sport di Valeggio sul Mincio. Il giorno successivo i ragazzi torneranno a casa.