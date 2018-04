Volontari all’opera per pulire il Parco dell’Oglio: i rudianesi si sono messi in gioco a tutela dell’ambiente.

Volontari all’opera per pulire il Parco dell’Oglio

Un battuta di caccia senza fischietti né fucili, ma con guanti e sacchi per andare a caccia di rifiuti. Sabato mattina un folto gruppo di volontari è partito alla volta del Parco Oglio Nord per ripulire il territorio dalla piaga dell’inciviltà sotto forma di spazzatura abbandonata.

In gioco per l’ambiente

Dagli Alpini al gruppo dei cacciatori, dai coscritti classe 2000 ai giovani studenti dell’istituto comprensivo di Rudiano accompagnati da professori e dirigente scolastica, fino agli uffici comunali, ai numerosi cittadini volontari e alle due Gev (Guardie ecologiche volontarie) Mario Managò e Lorenzo Terzi: in tantissimi si sono messi in gioco per un parco più sano, pulito e bello da vedere.

