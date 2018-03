Vola in azzurro: a Chiari il Centro Tecnico Territoriale. La città è diventata polo sportivo per i giovani atleti del badminton grazie all’eccellenza dell’associazione cittadina.

Chiari a pari passo con la Nazionale di badminton. La città è uno dei cuori pulsanti di questo sport. E’ stato presentato oggi pomeriggio nell’aula magna dell’Istituto Einaudi il Centro Tecnico Territoriale “Vola in azzurro” – Chiari della Federazione italiana badminton in collaborazione con il Gsa, il Comitato Regionale Fiba Lomabrdia e gli istituti scolastici Einaudi, Martiri e Toscanini. La città è dunque diventata polo sportivo per i giovani atelti destinati a un potenziale percoeso di alto livello e din interesse nazionale nel mondo del badminton.

Il contributo del Gsa

Questo importantissimo traguardo è stato possibile grazie alla presenza sul territorio del Gsa (Gruppo sport alternativi) fondato a Chiari nel 1998 e che dal 2005, anno in cui si è aggiunto anche il badminton, non fa altro che collezionare successi. Il gruppo, presieduto da Massimo Merigo non solo si è fatto un nome di prestigio nel tempo, ma conta anche alcuni dei migliori atleti azzurri.

Presenti all’incontro oltre a Merigo, numerosi atleti e al gruppo del Gsa, anche gli esponenti del Comitato Nazionale, l’assessore alla Cultura e allo Sport Laura Capitanio e le due dirigenti scolastiche Vittorina Ferrari, dell’Istituto superiore, e Patrizia Gritti a capo degli Istituto comprensivo Martiri e Toscanini.

