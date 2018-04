L’Asst Franciacorta proporrà dal 16 al 22 aprile una serie di incontri e di appuntamenti gratuiti dedicati alla salute della donna.

L’adesione al progetto

L’Asst Franciacorta aderisce così al terzo H-Open Week promosso da Onda con l’obiettivo di promuovere l’informazione e servizi gratuiti per la prevenzione e la cura delle principali patologie femminili

Tutti gli appuntamenti

Gli appuntamenti si svolgeranno a Chiari, Iseo, Rovato e Orzinuovi.

Tutti gli appuntamenti e come accedervi: Onda OPEN WEEK 16-22 APRILE 2018 ASST Franciacorta

I consultori familiari

Nel ricco calendario di appuntamenti ci saranno anche approfondimenti sulle attività dei consultori familiari di Rovato e Chiari. Si parlerà dunque di cosa fa un consultorio e di cosa può fare una donna: possibilità di presenziare a gruppi puerperio, allattamento, sostegno alla genitorialità, menopausa, riabilitazione perineale, sperimentazione esperienza “grembo materno”. Tematiche di cui si parla troppo poco.

Visite ed esami

Nelle prossime giornate sarà anche possibile avere esami o visite gratuite che però vanno prenotate anticipatamente, visto che i posti sono sempre inferiori rispetto alle richieste.

Il bisogno di essere ascoltate

Ci sarà la possibilità di accedere gratuitamente al centro informativo di accoglienza del Cps di Iseo (in via Garibaldi, 1, il 18 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16) e a quello di Orzinuovi. In quest’ultimo caso ci si potrà recare al Centro psicosociale di via Piave, 55 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16 e al Servizio dipendenze al secondo piano di via Marconi, 27 il 18 e 20 aprile dalle 9 alle 13.