Visita a sorpresa del vescovo Tremolada alla casa di riposo

Visita a sorpresa del vescovo Tremolada alla casa di riposo di Pralboino. Monsignor Pierantonio Tremolada è arrivato giovedì mattina alla Fondazione Longini Morelli Sironi. Con lui anche il parroco don Faustino Sandrini e il sindaco Franco Spoti.

La felicità degli ospiti

Una visita molto gradita dai tanti ospiti della Rsa. Il vescovo Tremolada si è intrattenuto con ognuno di loro. Per ogni ospite ha avuto una parola di conforto, una battuta o un pensiero. In particolare Monsignor è rimasto colpito dal lavoro che gli ospiti stanno facendo in questi giorni. I nonni infatti sono impegnati nella realizzazione di alberelli con le cannucce di carta.

Laboratori e attività

Ma quella del vescovo Tremolada non è stata l’unica visita alla casa di risposo negli ultimi giorni. La scorsa settimana infatti sono passati gli alunni della scuola primaria e secondaria per gli auguri di Natale. Giornata di festa poi anche coi i canti e i balli in compagnia del gruppo Cantur de Castelet.