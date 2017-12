Villa Serena si rinnova a misura di paziente. Strutture, attrezzature e servizi della Rsa di Pontoglio saranno innovati per garantire agli ospiti una qualità ancor più elevata.

Villa Serena

Sarà più innovativa, moderna e a prova di regole sanitarie e igieniche. La casa di riposo di Pontoglio tornerà all’antico spendore e di “vecchia” resterà solo la struttura esterna. Sono infatti ben 250mila gli euro che la Fondazione Villa Serena, che gestisce la Rsa di Pontoglio, ha ottenuto grazie alla sottoscrizione di un mutuo con la Bcc di Brescia. Il mutuo è nato per adeguare la struttura e i suoi servizi che seppur ancora in buone condizioni necessitavano di alcune migliorie. Soddisfatto si è immediatamente dichiarato il pesidente, e consigliere comunale, Augusto Picenni che ha sottolineato come la Fondazione ha tutte le capacità finanziarie per far fronte all’impegno preso.

I cambiamenti

La prima innovazione riguarderà i nuovi sollevatori che saranno installati in ogni stanza. Questi permetteranno all’ospite di non subire pressioni durante i movimenti e avvantaggeranno il personale che si occupa di loro. Inoltre, grazie al muto, il secondo intervento sarà quello di sostituzione delle 358 lampade che passeranno al led. Saranno poi acquistati, già attrezzati da una casa specializzata, due pulmini dal valore di circa 75mila euro e messo a nuovo anche il sistema di chiamata nelle stanze. Per migliorare il livello estetico, ma soprattutto quello sanitario, la struttura sarà riverniciata e verranno, aggiunti o sistemati, anche piccoli oggetti di arredamento e di uso comune. Infine, altra innovazione importante sarà quella della presa in carico del programma che gestisce la farmacia. Tutto sarà infatti gestito in automatico dall’interno, magazzino compreso, e sarà molto più facile controllare i farmaci e le rimanenze.