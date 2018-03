Via Crucis del venerdì Santo a Chiari. Appuntamento alle 20.30 in piazza Zanardelli. In caso di pioggia si svolgerà tutto in Duomo.

Via Crucis

E’ in calendario per questa sera, venerdì, la tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo. Si partirà alle 20.30 in piazza Zanardelli e si seguirà il consueto “giro delle Quadre”. La conclusione sarà invece in Duomo.In caso di pioggia avverrà invece tutto in chiesa.

La viabilità

Per favorire il corretto svolgimento della manifestazione religiosa entreranno in atto alcune modifiche temporanee alla viabilità. Sarà istituito il divieto di transito e di sosta dalle 19 alle 24 in centro storico, in via Ospedale Vecchio e piazza Martiri della Libertà (intersezione con via S. Martino della Battaglia e via Villatico).

Sarà istituito il divieto di transito e di sosta dalle 19 alle 24 in centro storico, in via Ospedale Vecchio e piazza Martiri della Libertà (intersezione con via S. Martino della Battaglia e via Villatico). Sospesi anche i permessi di sosta nella zona a traffico limitato delle vie Alcide De Gasperi, via XXVI Aprile (dal civico 78 al civico 82) e in via Garibaldi.