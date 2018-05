I mercatini di primavera hanno riscosso un grande successo a Bagnolo Mella.

Mercatini di primavera

Mercatini di primavera e tanta animazione in piazza IV Novembre a Bagnolo Mella.

Domenica le vie del centro del paese sono state travolte da un’ondata di allegria e curiosità.

Freschi prodotti agroalimentari da provare o antichi giocattoli in legno da riscoprire, animazione dal vivo e negozi aperti.

Un’intera giornata per godersi il proprio paese perché, come ha ricordato l’organizzatrice Roberta Ceresara, “A Bagnolo Mella c’è vita”.