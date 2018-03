Oggi a Corte Franca si è parlato di scienza, in un dibattito dove esperti di settori diversi, non solo in campo oncologico, hanno tentato di ridurre le distanze tra chi si occupa di ricerca e il suo reale destinatario, cioè la società civile.

Un premio studio in ricordo di Alessandra Bono

In occasione dell’incontro è stato conferito, con il sostegno dell’AITIC, il Premio Studio “Alessandra Bono”, intitolato all’imprenditrice della Sa-Fer di Corte Franca (BS). Per volontà della famiglia il premio servirà per incentivare i giovani nel campo biomedico e sarà assegnato ad un giovane laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico all’Università di Brescia.

Anche un progetto scientifico

Inoltre, è stato illustrato un progetto scientifico sostenuto dalla Fondazione Alessandra Bono di Corte Franca che sarà realizzato presso l’Anatomia Patologica degli Spedali Civili-Università di Brescia.