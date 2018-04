Un grande successo a Bagnolo Mella per l’Apericena con delitto.

A breve il bis

Apericena con delitto. Uno scenario avvincente, comico e curiosamente insolito nella sala Piozzi del Centro Baccaglioni di Bagnolo Mella.

La serata, che era già stata proposta nel 2016, ha riscosso un notevole successo tra il pubblico bagnolese. L’evento è stato organizzato dalla Commissione Cultura e Biblioteca, in collaborazione con l’oratorio S.Luigi, il Cfp Canossa e l’Amministrazione comunale, con il ricavato che sarà investito nel progetto “Tre gradini per il futuro”, sostenuto dagli stessi organizzatori. Durante l’apericena, tra una portata e l’altra, gli attori della compagnia “I perché no?!” hanno interpretato sette personaggi diversi, mentre il pubblico raccoglieva indizi e sospetti, per riuscire a smascherare il colpevole del delitto.