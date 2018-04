Un dono ai giovani per fare squadra. La volontà del Lions Club Bassa Bresciana regala alla comunità un campo polifunzionale all’interno del parco della Fraternità Paolo VI.

I Lions regalano un campo da gioco alla comunità manerbiese

Nel progetto alimentazione e sport il Lions della Bassa bresciana non si è limitato a proporre una conferenza sul tema, ma ha voluto lasciare un segno concreto agli adolescenti.

Il taglio del nastro del campo sarà sabato 5 maggio, il giorno del «Convegno sull’alimentazione e sport» al teatro Politeama. Interverranno Massimiliano Spini, docente di dietologia, Luca Vitali, giocatore di basket, il canoista Cesare Beltrami e la famosa sciatrice alpina Elena Fanchini. L’inaugurazione è prevista per le 12.20. La giornata si chiuderà con il pranzo a base di spiedo il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di attrezzature per il campo. La prenotazione è obbligatoria entro il 2 maggio ai negozi «Edera» di via San Rocco e «Amà» nel centro della commerciale «Le Arcate» in via Cremona.

L’opera sarà intitolata a uno dei fondatori del Lions Club Bassa Bresciana, l’imprenditore tessile Giuseppe Soffiantini.

L’articolo completo sul ManerbioWeek del 27 aprile