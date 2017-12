Ieri sera a Chiari i militari hanno tratto in arresto un truffatore di appartamenti un 55enne originario di Ragusa e residente in provincia di Bergamo, coniugato e già censurato per reati della stessa specie.

Truffatore di appartamenti beccato dai carabinieri

Una ragazza 29enne di origini senegalesi e residente a Chiari, operatrice sanitaria, lo ha denunciato per truffa. Nei giorni precedenti l’uomo, spacciatosi per agente immobiliare, l’aveva falsamente convinta a stipulare un contratto d’affitto per un appartamento che in realtà era in vendita, all’insaputa del proprietario, approfittando della sua necessità di trovare una sistemazione alloggiativa il prima possibile.

Il contatto con il truffatore

La malcapitata lo aveva contattato tramite un annuncio su internet e riceveva da questi l’offerta a stipulare un contratto di locazione per un appartamento sito a Chiari, per il quale era richiesta una caparra di 1500 euro. La donna aveva già pagato una prima tranche di 1000 euro. Poi, però, insospettita dal fatto che l’uomo non avesse un ufficio e rispondesse evasivamente a richieste di garanzia, ha iniziato una ricerca su internet inserendo il nome e cognome del sedicente agente immobiliare, prendendo così cognizione dei suoi precedenti specifici per truffe dello stesso tipo. La donna a quel punto, scoperto il raggiro, ha subito informato i Carabinieri.