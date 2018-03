Treno per Lourdes in partenza alle 11.45. Zona stazione off limits per tutta la mattinata di oggi, martedì 27 marzo.

Treno per Lourdes: sosta vietata

Dalle 9 alle 13.30 divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati della carreggiata di via Battisti. Ma solo nel tratto compreso tra l’intersezione con via Santa Caterina e la rotatoria di via Lombardia. Sosta vietata anche in via Lombardia, dall’intersezione con via Poffe a quella con via Europa.

Divieto di transito

Dalle 10 alle 13.30 divieto di transito in direzione sud di via Battisti. Un provvedimento da cui sono esclusi residenti e chi svolge attività commerciali e lavorative in questa strada e in via Turati. Transito vietato in tutta via Lombardia, esclusi residenti. Ma anche i veicoli che da via Europa sono diretti in stazione o nel parcheggio di via Sebino. Nonché i veicoli che da via Poffe si immettono in via Lombardia con obbligo di svolta a sinistra. Divieto di transito, infine, in via Sant’Andrea dalla rotatoria alla variante alla Sp11 (esclusi sempre residenti e chi lavora nella zona di via Salvella).