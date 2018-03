Presentazione della mascotte della ASD Virtus Aurora, società di calcio, allo stadio Riccardo Zini, questo pomeriggio.

Un modo per ricordare Mattia

La mascotte è un diavolo rosso, simbolo della società, e si chiama Mattia. In memoria di Mattia Parrilla, il giovanissimo giocatore della Virtus Aurora, venuto a mancare la scorsa estate. Mattia aveva 6 anni, e la sua famiglia oggi ha scelto di non parlare, vista la perdita recente.

Memorial di Marco Ferrari, colonna della società

La cerimonia è iniziata con un discorso del sindaco, del vicesindaco e i vari presidenti della squadra. L’evento ha costituito anche un memorial per Mario Ferrari, una colonna della Virtus Aurora. I suoi famigliari hanno fondato l’associazione Onlus chiamata Nastro Viola, che durante l’evento ha raccolto donazioni spontanee per la cifra di un euro a persona. Il raccolto verrà devoluto nella ricerca per il tumore al pancreas.

Le partite a Travagliato

Dopo la cerimonia, hanno giocato i bambini di classe 2005/2006. Lunedì il torneo proseguirà con l’annata 2007/2009, dalle 9.30 fino al tardo pomeriggio.

Alla fine verranno premiati i primi tre classificati, mentre a tutti i partecipanti sarà consegnato un sacchetto di cioccolatini di pasqua.