The Kolors in concerto a Chiari per le Quadre. La notizia è ormai ufficiale e lo spettacolo è in programma per mercoledì 3 settembre.

The Kolors

Un concerto gratuito in occasione del Palio delle Quadre. E’ stato annunciato che saranno i The Kolors a calcare il palcoscenico di piazza Zanardelli. I festeggiamenti, in occasione della quarantesima edizione, saranno in grande stile e seppur manchi ancora qualche mese il programma di appuntamenti è già stato stilato. I Kolors sono un gruppo musicale giovanile composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni) divenuti noti vincendo nel 2015 la quattordicesima edizione del talent show Amici e partecipando poi al Festival di Sanremo con «Frida», canzone ancora oggi super passata in radio. Lo spettacolo avrà un costo di circa 33mila euro (pagati da sponsor e Comune).

Il programma

Si partirà il 3 settembre e il lunedì e il martedì saranno dedicati al salto in con l’asta in piazza. La rappresentazione del sabato sarà incentrata sulla Prima Guerra mondiale e vedrà alla regia Gigi Castelli. Il drappo che sarà invece assegnato alla Quadra vincitrice del Palio sarà invece ad opera dell’artista clarense Eugenio Molinari.