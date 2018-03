Il progetto definitivo per la tratta Brescia-Verona del treno ad alta velocità è arrivata ma le proteste non si fermano anzi si accentuano.

Questa mattina il coordinamento No-Tav ha convocato questa mattina una conferenza stampa nel viale della stazione.

Un’opera inutile e costosa che causerà notevoli danni economici e rilevanti lesioni al settore del turismo oltre che alla rovina del patrimonio ambientale e culturale bresciano e veronese. La delibera approvata, ancora una volta conferma, l’ottusità politica di voler procedere rapidamente all’avvio di una infrastruttura che in tutti i sensi fa acqua da tutte le parti. Per questo continuiamo ad opporci seguendo ogni strada possibile e presenteremo le nostre ragioni nella conferenza stampa indetta per domani.