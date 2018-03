Tappa a Samber a Chiari per il vescovo Tremolada. Il pastore della diocesi bresciana è stato in città ieri sera per incontrare giovani e genitori.

Tappa a Samber

Il vescovo Pierantonio Tremolada ha fatto tappa all’oratorio dei salesiani di San Bernardino. Ieri sera, in una palestra pienissima, si sono ritrovati tantissimi fedeli della diocesi e le autorità religiose, ma soprattutto i ragazzi della terza media con i propri genitori.

Il consiglio del vescovo

“Capite il bene e il male e comunicatelo non con un Whatsapp ma con l’esempio. Viviamo i sacramenti con il volto bello del vivere. Siate testimoni per rendere migliori la vita di tutti”, ha concluso il vescovo.