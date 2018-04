Studenti clarensi in visita dai carabinieri. Circa cinquanta alunni di prima media hanno fatto visita alla caserma della Compagnia.

Circa cinquanta alunni della prima media dell’Istituto comprensivo “Martiri della libertà” di Chiari, hanno fatto visita alla Compagnia dei carabinieri agli ordini del maggiore Stefano Giovino. I ragazzi hanno appreso i compiti dell’Arma e hanno potuto vedere da vicino i mezzi speciali e l’equipaggiamento in uso ai militari. È stata infatti allestita anche una piccola scena del crimine dove simulare un sopralluogo. Non è mancato il divertimento e sono state numerosissime le domande poste dai giovani ai Carabinieri. Le visite proseguiranno nei prossimi giorni e andranno di parti passo con gli incontri tenuti dai carabinieri all’interno degli istituti. In questi si continuerà infatti a parlare della cultura della legalità, del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, e dell’uso consapevole dei social network.